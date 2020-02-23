Боевики снова "утюжат" позиции ВСУ на Луганском направлении: подробности

На Донбассе противник начал обстрелы позиций украинской армии уже с самого утра, при этом в ход пустили даже запрещенное вооружение, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Так, с начала текущих суток, 23 февраля, по состоянию на полдень российско-оккупационные войска трижды вели огонь на Луганском направлении – каждый раз по 20 минут:
- около 7:00 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого;
- с 9:30 утра оккупанты выпустили пять мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктам вблизи Крымского;
- после 10:00 две мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил в районе Орехово.
"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", – констатировали военные.
Напомним, 22 февраля атаки на Донбассе не прекращались, в ход шло запрещенное оружие. За прошлые сутки враг 11 раз обстреливал позиции украинской армии, не стеснялся применять минометы разных калибров. Были и потери у ВСУ.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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