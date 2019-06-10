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Боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе – военные

10 июня, 08:50

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских военных

Фото: AFP

Командование операции Объединенных сил сообщает, что в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская". Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб ООС.

"Начиная с 7 июня 2019, со стороны российских оккупационных войск состоялись обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019", – говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Отметим, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.


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Тег Донбасс, ВСУ, ООС

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