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Боевики сорвали договоренности, но сами и поплатились за это: что происходит на Донбассе

23 декабря, 09:52

Недавно в Париже лидеры стран договорились о перемирии, но оккупанты даже не думают прекращать огонь

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы и используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы. Однако за такую наглость ВСУ нанесли урон противнику.

Так, украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что противник не просто очередной раз нарушил режим прекращения огня, а 22 декабря, с 23.40 до 23.55, совершил обстрел позиций подразделений ООС вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм (3 мины). Военные напоминают, что такое вооружение должно быть отведено с передовой на 15 км.

"Украинская сторона в СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", – говорится в заявлении.

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В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что 22 декабря потери российско-оккупационных войск составили: безвозвратные (200) – один человек (1 – 9 омсп), санитарные (300) – тоже один боевик (1 – 7 омсбр).

В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы своей жизни и здоровью и при попытках захвата врагом территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс штирлиц боевики обстрелы СЦКК потери боевиков

Источник: Сегодня

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