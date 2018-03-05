Боевики сорвали перемирие на Донбассе

Сегодня, 09:26

Украинские военные раскрыли подробности

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе боевики фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом сообщает Штаб АТО.

"Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого", – рассказали в Штабе.

По состоянию на утро понедельника, 5 марта, зафиксированы два обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

"Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В тоже время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личному составу подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", – подчеркнули в Штабе.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
боевики, перемирие, сорвали, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики сорвали перемирие на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: пресс-центр штаба АТО

На Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие

Сегодня, 01:44

ТКГ объявила о полном и бессрочном перемирии на Донбассе

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: Facebook

В ожидании перемирия: боевики обстреляли защитников Павлополя из танка и минометов

Вчера, 20:41

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок обороны ВСУ  
Загрузка...

Украина

Фото: gettyimages

День в АТО: боевики применили тяжелые минометы

Вчера, 18:55

ВСУ готовы к обеспечению режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон

Украина

Боевики готовят провокации. Фото: AFP

Новые провокации по старому сценарию: разведка раскрыла коварный план боевиков

Вчера, 17:21

Накануне нового перемирия на Донбассе боевики уже вовсю готовятся к дискредитации ВСУ

Донбасс

Боевики обстреляли "трассерами" дома мирных жителей. Фото: AFP

Боевики обстреляли Зайцево "трассерами" и устроили пожар – Минобороны

3 Марта, 14:18

До перемирия на фронте еще два дня, а боевики не прекращают обстрелы даже мирных жителей

Донбасс

Фото: AFP

В "ДНР" может начаться неконтролируемая торговля органами живых людей – источник в СБУ

3 Марта, 10:00

Оккупанты готовят "закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человеку"
Загрузка...