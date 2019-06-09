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Боевики сорвали разведения сил на Донбассе: в ООС сообщили детали

9 июня, 10:46

Противник снова пренебрег недавними договоренностями в Минске и атаковал на "запрещенном" участке

Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают обострять ситуацию на Донбассе, чем срывают Минские договоренности. Вчера, 8 июня, враг открывал огонь в направлении Станицы Луганской, по которой были достигнуты новое договоренности о разведении сил и средств. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вчера вечером с 20:55 до 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Николаевка очередной раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на данном участке местности, что было спланировано на 16 июня 2019 года. В частности, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", – говорится в сообщении.

Военные также отмечают, что, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" может быть 17 июня 2019, но только при условии сохранения режима тишины к указанному сроку.

Отметим, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлении режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.


Как сообщалось, 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. В результате боев потери понесли и боевики, и ВСУ.

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Тег Донбасс, боевики, Станица Луганская, разведение сил, ООС

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