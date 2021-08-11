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Боевики совсем озверели – ВСУ понесли новые потери

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
11 августа, 15:45
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Враг продолжает игнорировать мирные договоренности, а в последнее время совсем обнаглел – обстрелов все больше
Боевики нанесли урон украинской армии. Фото: facebook.com93OMBr
Боевики нанесли урон украинской армии. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе не прекращаются обстрелы. Сегодня на передовой украинская армия снова понесла потери – ранен боец ВСУ.

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Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ "Восток".

Военные отмечают, что оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – удовлетворительное", – заявили в ОТГ "Восток".

Украинское командование срочно уведомило представителей ОБСЕ об обстреле со стороны боевиков.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был оккупирован Россией Крым.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.
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Как сообщали новости "Сегодня", накануне боевики обстреляли село на Донбассе, погиб местный житель. Правоохранители уже открыли по данному факту уголовное производство.

Также напомним, что 27 июля был ровно год перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше. В ТКГ рассказывали, сколько погибло украинских военных за время перемирия.

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