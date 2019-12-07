Боевики спустя неделю после гибели вернули Украине тело бойца "Альфы"

Дмитрий Каплунов погиб 1 декабря во время выполнения боевой задачи на Донбассе

Дмитрий Каплунов. Фото: СБУ

Боевики через неделю передали украинской стороне тело сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова, который погиб на Донбассе 1 декабря. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко на своей странице в Facebook.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе военнослужащих.

"Двое погибших военнослужащих. Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", – написал президент в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 декабря боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Не обошлось без потерь у ВСУ. В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе.

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