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Боевики срывают демонтаж фортификаций под Станицей Луганской – ООС

Сегодня, 09:21

Боевики заявили о продолжении работ на противоположной стороне до 25 августа

фото: штаб ООС

фото: штаб ООС

Боевики затягивают работы со стороны временно оккупированной территории вблизи Станицы Луганской на Донбассе. Это делает невозможным начало демонтажа фортификационных сооружений, говорится в заявлении украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, обнародованном пресс-центром ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в связи с завершением изъятия взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений. Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении о продолжении работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы", – указали в штабе.

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Как отмечается в заявлении, "действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий".

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"Отметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", – добавили в штабе.

Напонмим, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Кроме этого, за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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Донбасс Станица Луганская фортификации боевики Донбасса ООС

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