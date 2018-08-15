Боевики срывают перемирие: КПВВ "Майорское" под угрозой закрытия

250 тысяч человек лишатся возможности попасть на контролируемую Украиной территорию

Дорожный коридор между оккупированной боевиками т.н. "ДНР" Горловкой и контролируемым ВСУ Бахмутом остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Именно так жители оккупированных территорий пытаются спастись от сложной социально-экономической ситуации на неподконтрольной Киеву части региона.

Но, пренебрегая безопасностью гражданского населения, только за последние три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в рамках этого дорожного коридора осуществлено три провокационных обстрела российско-оккупационными войсками, говорится в сообщении.

Последний из них состоялся 9 августа, когда, около 6:30 утра боевики из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли на "нуле" контрольный пост "Майорское", обеспечивающий функционирование дорожного коридора. В зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались гражданские граждане, пересекающие линию соприкосновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

Если провокационные действия с угрозой для жизни и здоровья гражданского населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, командующий Объединенных сил будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группе по вопросу закрытия КПВВ в связи с несоблюдением оккупантами договоренностей о прекращении огня.

В середине июня сообщалось, что боевики "ДНР" приостановили пропуск граждан по "коридору" Горловка – Бахмут. Участники НВФ объяснили это проведением ремонтных работ.

А в начале боевики обстреляли контрольный пункт на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь". К счастью, состав пограничного наряда во время обстрела не пострадал.