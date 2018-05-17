Боевики строят вторую линию обороны в ожидании "наступления" ВСУ

В оккупированных районах Донбасса зафиксирована переброска строительных материалов для строительства боевиками второй линии обороны в ожидании "масштабного наступления Вооруженных сил Украины". Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Отмечается активное движение автотранспорта по трассе Н-21 между Снежным – Шахтерском и Торезом. В сутки фиксируется по 3-4 колонны. В том числе отмечается перевозка строительных материалов "армейским транспортом" (в основном везут лес) и топлива", – написал он.

Тымчук добавил, что, судя по объемам, "оккупанты приступили к оборудованию на отдельных участках (южнее Донецка и в районе Горловки) второго эшелона и отсечных позиций".

"Кроме того, отмечается переброска леса и ж\д транспортом (два вагона с лесом из РФ фиксировались в Иловайске, еще четыре стоят на ст. Дебальцево, пока не разгружаются. Также активное движение автотранспорта с предметами материально-технического снабжения (МТС) фиксируется между Макеевкой и Минеральным", – подчеркнул депутат.

Отдельно в своем сообщении он рассказал об активной подготовке оккупантов "к "масштабному наступлению ВСУ".

"Сразу на двух полигонах оккупационное командование приступило к активной фазе подготовки операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). На каждом полигоне готовится по 25-30 "специалистов". Одновременно в рядах боевиков распространяется информация о поставках в ближайшее время из РФ новых партий ПТРК в подразделения корпуса", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 15 мая в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. ВСУ понесли потери, но дали боевикам адекватный ответ. Боевые действия активизировались после 16:00 вторника, 15 мая, и продолжались во всех направлениях.

Не смотря на это спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым.