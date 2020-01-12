Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В течение суток воскресенья боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Один обстрел по украинским позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку от Травневого – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: вблизи н.п. Новотошковское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово – из 82-мм минометов – 19 мин, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось, за сутки 11 января незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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