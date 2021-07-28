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Боевики ударили из гранатометов по ВСУ и получили "ответку"

28 июля 2021 7:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате обстрелов наши бойцы не пострадали – какая сейчас ситуация

Украинские военные защищают нашу территорию.

Украинские военные защищают нашу территорию. / Фото: Минобороны Украины

На Донбассе за последние сутки, 27 июля, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Вблизи Золотого-4 и Водяного противник стрелял из минометов 120-го калибра. А в районе Катериновки и Каменки российские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала этих суток, 28 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевики стреляли вблизи Зайцево, Песков и Водяного из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и минометов. На обстрелы российских наемников наши защитники открывали ответный огонь.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет. О всех нарушениях РФ Украина сообщила представителям ОБСЕ.

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Напомним, вчера исполнился ровно год т. н. перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала. Украинская сторона в ТКГ заявила, что потерь стало в два раза меньше.

Также ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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