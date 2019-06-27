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Боевики ударили из артиллерии – у ВСУ новые потери

27 июня, 14:24

Противник с ночи начал "утюжить" позиции украинской армии, но получал каждый раз "ответки" от ВСУ

Самоходная артиллерия
Самоходная артиллерия. Фото: Минобороны РФ

На Донбассе активизировались боевики – уже с начала текущих суток враг начал обстреливать позиции украинской армии из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате был ранен один боец Объединенных сил, сообщили в Минобороны.

По состоянию на 12:00 27 июня враг совершил 12 вооруженных провокаций. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из артиллерии и минометов. По подсчетам штаба ООС, противник успел потратить восемь снарядов 152-го и шесть снарядов 122-го калибра, а также в целом 44 мины калибра 120 и 82 мм.

Так, под вражеский артиллерийско-минометный огонь ночью и утром попадали позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Старогнатовки, Светлодарска, Новгородского, и с. Хутор Вольный.

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Кроме того, вражеский огонь из автоматических гранатометов и вооружения БМП фиксировался в районах н.п. Орехово, Опытное и Золотое-4.

На все обстрелы украинские военные отвечали адекватно, но без применения запрещенного вооружения. Однако в результате вражеских обстрелов был ранен один боец ВСУ. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 26 июня, боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Отметим, украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери

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