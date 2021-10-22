Боевики ударили из гранатометов по ВСУ. Где вчера стреляли

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в Минобороны.
Где стреляли боевики:
- В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
- В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов.
На провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 утра 22 октября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – у Золотого-4 противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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