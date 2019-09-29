Боевики ударили из минометов: в ООС рассказали, что происходит на передовой

Враг продолжает попытки нанести урон украинской армии и не стесняется бить из запрещенного вооружения

/ Фото: Минобороны РФ

Сегодня в больнице скончался боец ВСУ после тяжелейшего ранения, а оккупанты даже не думают прекращать обстрелы. Так, с начала текущих суток враг 11 раз атаковал позиции украинской армии, но обошлось без потерь. Об этом сообщил на брифинге представитель штаба Объединенных сил.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов сил ООС:

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дважды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя из Верхньошироковского и Набережного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного из Ужовки и вблизи Талаковки из Пикузов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов:

дважды неподалеку Травневого из Доломитного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского из Нижнего Лозового – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Новолуганского из Доломитного – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского со стороны Донецкого – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", – заявили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 сентября оккупанты снова нарушили перемирие. В штабе Объединенных сил отметили, что за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

В то же время волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео одного из боев между украинскими военнослужащими и оккупантами вблизи Водяного, что под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага. Смотрите видео:

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