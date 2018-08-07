Боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери

Жарко было на Светлодарской дуге у на Мариупольском направлении

За прошлые сутки, 06 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза – из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского (Луганское направление), Луганского, Новолуганского, Южного (Светлодарская дуга), Новгородского (под Горловкой), Марьинки, Авдеевки, Красногоровки (под Донецком), Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино (Мариупольское направление).

Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции у Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг применял минометы калибра 120 мм по позициям наших войск у Гнутово.

За прошлые сутки в результате вражеских действий трое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, один оккупант уничтожен, четверо получили ранения.

В течение текущих суток боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Лебединского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, сутками ранее, 5 августа, в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Однако противник нарвался на ответку – два оккупанта были уничтожены, еще семь – получили ранения.

А 4 августа противник нанес урон ВСУ (один наш военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения). По данным разведки двое оккупантов погибло, один получил ранения.