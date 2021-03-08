Боевики ударили из запрещенного оружия, но нарвались на ответ от ВСУ

На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие. За вчерашний день противник совершил пять обстрелов позиций украинской армии.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
- Вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также со станкового противотанкового гранатомета.
- В районе Опытного оккупанты стреляли из подствольного гранатомета.
- Вблизи населенного пункта Южное захватчики били из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника ВСУ открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди украинских воинов нет", – говорится в сообщении.
В ООС также сообщили, что уже с начала текущих суток боевики стреляли в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье – противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники ответили оккупантам ответным огнем.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики продолжают блокировать КПВВ.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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