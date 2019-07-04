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Боевики ударили из запрещенного вооружения на Донбассе: пятеро бойцов ВСУ ранены

4 июля, 07:20

Ответным огнем ВСУ уничтожили одного оккупанта, еще семерых – ранили

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

За прошлые сутки, 3 июля, на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пятеро украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, еще два из ручного противотанкового гранатомета – у Опытного. Два раза из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета боевики открывали огонь неподалеку Марьинки. Также дважды стреляли на окраине Авдеевки – там применили минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Еще два обстрела из станкового противотанкового гранатомета зафиксированы в районе Лебединского. Вблизи Новогригорьевки оккупант ударил из станкового противотанкового гранатомета, а на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз. Пять обстрелов из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевик совершили вблизи Зайцево. У Травневого велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На окраине Новолуганского трижды стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Южного боевики дважды применили минометы калибра 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Попасной боевики ударили из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Окраина Майорска попала под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета оккупант ударил у Новгородского. Вблизи Крымского стреляли из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов пятеро украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 3 июля один оккупант уничтожен и семеро получили ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 2 июля на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий получил боевую травму. 

А тем временем волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, Светлодарская дуга, боевики Донбасса, Травневое, ООС

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