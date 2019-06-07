Боевики ударили из запрещенного вооружения на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

Оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь вблизи Опитного из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Павлополя боевики шесть раз ударили из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Четыре обстрела из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были совершены в районе Водяного. Вблизи Чермалыка боевики дважды вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Майорска дважды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня один оккупант был уничтожен", – рассказали в ООС.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

А 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены.

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