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Боевики ударили по мирным жителям, есть потери среди гражданских

27 мая, 12:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупантам все равно в кого стрелять – накануне село Славное оказалось на линии вражеского огня

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей / Фото: AFP

На Донбассе боевики обстреляли мирных жителей, в результате чего ранение получил мужчина. Об этом сообщили в Марьинской военно-гражданской администрации.

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Накануне село Славное оказалось на линии вражеского огня. Мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у мужчины произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогический шок второй степени.

Его госпитализировали сначала в Курахово, а затем перевели в военный госпиталь Покровска. Состояние мужчины – средней тяжести.

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Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки на Донбассе боевики девять раз обстреливали украинских военных. Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также активно бил из гранатометов.

Тем временем жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц. Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией COVID-19 – соответствующий "указ" подписал главарь так называемой "ЛНР".

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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