Боевики ударили по позициям Объединенных сил: трое бойцов пострадали

На обстрелы противника наши защитники отвечали адекватным огнем, потери противника уточняются

Фото: AFP

Боевики ударили по позициям Объединенных сил: трое бойцов пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg 2019-03-07T19:28:00+02:00 Донбасс На обстрелы противника наши защитники отвечали адекватным огнем, потери противника уточняются

В течение текущих суток боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом дважды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское;

дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

из стрелкового оружия – у поселка Новолуганское.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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