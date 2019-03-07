Боевики ударили по позициям Объединенных сил: трое бойцов пострадали
На обстрелы противника наши защитники отвечали адекватным огнем, потери противника уточняются
В течение текущих суток боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом дважды враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил:
- из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское;
- дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
- из стрелкового оружия – у поселка Новолуганское.
Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.
"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ
В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.
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