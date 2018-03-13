Боевики ударили по украинским позициям из тяжелых минометов: есть раненые

В зоне АТО в течение суток боевики снова нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки боевики неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности боевики применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащие доставлены в военно-медицинских учреждения, им оказана медицинская помощь.

Напомним, в течение суток 11-12 марта боевики в зоне АТО неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций украинских защитников. Погиб один украинский боец, трое ранены.

К вечеру 12 марта боевики продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников.