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Боевики ударили по украинским военным и получили смертельную ответку

Сегодня, 07:22

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано

Фото: Facebook
Боевики ударили по украинским военным и получили смертельную ответку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2cc/add/5c72ccaddbcdf.jpg Донбасс С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано

В пятницу, 15 марта, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Из вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, огонь открывался трижды. Противник обстреливал наши войска из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск были обстреляны два раза:

  • из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка вторая;
  • из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов – вблизи села Широкино.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции:

дважды, из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское;

  • из противотанкового ракетного комплекса – около населенного пункта Новозвановка;
  • из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

"Потерь среди наших защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 марта два оккупанта были уничтожены", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее писалось, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ украинские военные из состава Операции объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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Тег Донбасс, боевики, ООС

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Источник:

Сегодня

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