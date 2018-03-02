Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: есть погибший и раненые

В общем, с начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов по позициям ВСУ

Боевики продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба АТО.

"На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого. На Донецком направлении противник неоднократно, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки", – говорится в сообщении.

В общем, с начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

"В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", – говорится в сводке.

Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего жизнь за Украину.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что командование российских оккупационных войск продолжает проведение провокаций с последующим обвинением украинской стороны в срыве Минских договоренностей и обстрелах гражданского населения.

По данным ведомства, с целью недопущения разведения сил и провоцирования украинских подразделений к применению оружия, оккупационным командованием ВС РФ готовится проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения.

"Во время учений планируется проведение стрельб из вооружения танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях, максимально приближенных к боевым", – пояснили в разведке.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.