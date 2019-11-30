Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: погиб один боец

29 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции ОС, который ранее сообщил о больших потерях боевиков.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела:
- неподалеку от Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
- вблизи Луганского – из РПГ (ручной противотанковый гарнатомет), станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды неподалеку от Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
С начала текущих суток, 30 ноября, боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Отметим, 28 ноября, боевики устроили девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. К счастью, обошлось без потерь в рядах наших военных.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк