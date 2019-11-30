Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: погиб один боец

Противник вел огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями вооружений

Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции ОС, который ранее сообщил о больших потерях боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела:

неподалеку от Крымского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Луганского – из РПГ (ручной противотанковый гарнатомет), станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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дважды неподалеку от Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

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С начала текущих суток, 30 ноября, боевики огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Отметим, 28 ноября, боевики устроили девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. К счастью, обошлось без потерь в рядах наших военных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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