Боевики ударили по ВСУ из тяжелых минометов и БМП: получили ответку и понесли тяжелые потери

Сегодня, 09:13

Пятеро террористов больше не будут докучать украинским военным

Боевики попытались обстрелять позиции ВСУ. Фото: AFP
Боевики попытались обстрелять позиции ВСУ. Фото: AFP

За прошлые сутки, 15 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник шесть раз применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наших позиций в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (Луганское навправление), Южное и Новгородское (под Горловкой), Луганское, Светлодарск и Новолуганское (на Светлодарской дуге), Авдеевка, Пески, Красногоровка и Марьинка (под Донецком), Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино (на Мариупольском направлении).

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил у Новолуганского, Гнутово, Водяного и Лебединского. Опорные пункты наших войск у Гнутово противник также дважды обстрелял из миномета 120-го калибра. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, пятеро боевиков были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Три обстрела зафиксировано на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один – на Мариупольском направлении в районе Водяного. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Напомним, сутками ранее, 14 сентября, боевики устроили 25 обстрелов за сутки и получили жесткий ответ: были уничтожены два и ранены три оккупанта.

13 сентября боевики 27 раз атаковали ВСУ и мирных жителей, "крыли" ракетами и минами. В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а у боевиков один уничтожен и четверо получили ранения.
Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, широкино, Светлодарская дуга, потери боевиков

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Источник:

"Сегодня"

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