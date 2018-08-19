Боевики ударили по ВСУ на Донбассе: есть погибшие и раненые
Противник активно применяет минометы, в том числе запрещенного Минскими соглашениями калибра
За прошедшие сутки боевики на Донбассе 43 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины, в том числе четыре раза – из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).
Согласно сообщению, в результате обстрелов двое украинских военных погибли, и двое получили ранения.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм", – говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.
Обстрелы противник вел по позициям ВСУ у Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песок, Чермалыка, Водяного, Гнутового, Лебединского, Павлополя и Широкино.
Кроме того, боевики обстреляли из минометов калибром 120 мм украинские позиции у Крымского, а из минометов калибром 82 мм – военных у Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого.
С начала суток воскресенья боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось
"Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще шестеро ранены", – добавили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, согласно официальным даннымза 17 августа, боевики на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.
По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".
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