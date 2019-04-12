Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка

В зоне ООС на Донбассе украинская разведка заметила подготовку боевиков к скрытному выдвижению на передовую

Боевик Коренюгин Владимир. Фото: соцсети.

Оккупационные войска на Донбассе активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Командование российско-оккупационных войск под видом занятий по боевой готовности повысило интенсивность тренировок артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей оккупационных войск по скрытому выдвижению на передовые позиции. В том числе речь идет о вооружении, запрещенном Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что в ходе тренировок особое внимание уделяется повышению навыков личного состава по выполнению нормативов, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на подготовку их к стрельбе по определенным объектам.

Кроме того, стало известно, что в ходе учений боевики отрабатывают комплексные мероприятия по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.

Напомним, недавно мы писали о том, что боевики готовят провокации и подвезли к передовой съемочные группы из России. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.