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Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка

Сегодня, 13:35

В зоне ООС на Донбассе украинская разведка заметила подготовку боевиков к скрытному выдвижению на передовую

Боевик Коренюгин Владимир. Фото: соцсети
Боевик Коренюгин Владимир. Фото: соцсети.

Оккупационные войска на Донбассе активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Командование российско-оккупационных войск под видом занятий по боевой готовности повысило интенсивность тренировок артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей оккупационных войск по скрытому выдвижению на передовые позиции. В том числе речь идет о вооружении, запрещенном Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что в ходе тренировок особое внимание уделяется повышению навыков личного состава по выполнению нормативов, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на подготовку их к стрельбе по определенным объектам.

Кроме того, стало известно, что в ходе учений боевики отрабатывают комплексные мероприятия по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.

Напомним, недавно мы писали о том, что боевики готовят провокации и подвезли к передовой съемочные группы из России. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.

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Тег Донбасс, разведка, ВСУ, боевики, учения, оккупанты, передовая, ООС

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