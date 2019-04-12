Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка
В зоне ООС на Донбассе украинская разведка заметила подготовку боевиков к скрытному выдвижению на передовую
Оккупационные войска на Донбассе активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Командование российско-оккупационных войск под видом занятий по боевой готовности повысило интенсивность тренировок артиллерийских и танковых подразделений соединений и частей оккупационных войск по скрытому выдвижению на передовые позиции. В том числе речь идет о вооружении, запрещенном Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
Также в разведке отметили, что в ходе тренировок особое внимание уделяется повышению навыков личного состава по выполнению нормативов, касающихся быстрого развертывания артиллерийских систем и сокращения времени на подготовку их к стрельбе по определенным объектам.
Кроме того, стало известно, что в ходе учений боевики отрабатывают комплексные мероприятия по маскировке и введению в заблуждение с использованием ложных позиций, оборудованных на передовой.
Напомним, недавно мы писали о том, что боевики готовят провокации и подвезли к передовой съемочные группы из России. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.
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