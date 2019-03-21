Боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента

Оккупационные администрации также готовят масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях

Фото: Сегодня

Боевики усиленно проверяют жителей ОРДЛО накануне выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/375/20c/5c937520c1b18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/375/20c/5c937520c1b18.jpg 2019-03-21T13:28:00+02:00 Донбасс Оккупационные администрации также готовят масштабные антиукраинские акции на оккупированных территориях

К президентским выборам в Украине уже полным ходом "готовятся" и оккупационные власти в т.н. "ДНР" и "ЛНР" – оккупанты пытаются помешать местным жителям проголосовать, людей будут усиленно проверять на пунктах пропуска. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, с гражданами, подозреваемыми в проукраинских взглядах, сотрудники т.н. "республиканских органов внутренних дел" проводят "профилактические беседы" и рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную Украине территорию в период голосования. При этом, на пунктах пропуска уже введены усиленные меры по проверке украинцев, которые пересекают линию разграничения.

"Кроме того, 31 марта на временно оккупированной территории Донбасса российскими пропагандистами готовится проведение масштабных массовых антиукраинских мероприятий (собрания трудовых коллективов, митинги и другие мероприятия) с привлечением большого количества местных жителей, обязательную явку которых должны обеспечить российские оккупационные администрации", – сообщает разведка.

Как недавно сообщалось, 31 марта, в день выборов, в Донецке могут устроить провокацию с большим количеством жертв. Оккупанты хотят согнать на центральную площадь 100 тысяч человек, а российские пропагандисты уже "навострили камеры" и готовы снимать провокационные и выгодные Кремлю сюжеты.

Также координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что Россия работает над тем, чтоб признать выборы в Украине нелегитимными. Для этого Кремль пустил в ход даже пророссийских западных журналистов, которых шлет в Украину для отказа во въезде, о чем и так заранее известно. Читайте подробней, для чего это делается.

А тем временем в Украине рассказали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

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