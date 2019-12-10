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Боевики усилили минирование Донбасса и гибнут на своих же минах

10 декабря, 05:17

Россия перебросила на Донбасс специальные группы для установки минных полей

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики снова взялись усилено минировать Донбасс, что в итоге приводит к их же гибели, а потом обвиняют во всем украинскую армию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". Отмечено прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

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В то же время растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т.н. "украинских диверсионных групп" и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе подорвались боевики, устанавливая мины. Противник в хаотичном порядке устанавливает минные поля, а потом по ним же ходит.

А тем временем на передовой продолжаются обстрелы, в результате которых украинская армия порой несет потери. Подробней о ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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Донбасс разведка боевики мины

Источник: Сегодня

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