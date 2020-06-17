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Боевики усилили обстрелы на Донбассе: где атаковал противник

17 июня, 07:14

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 16 июня, российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • вблизи Новозвановки враг применил артиллерийские системы 122-го калибра;
  • у Крымского два раза ударили из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты;
  • у Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы
  • рядом с Орехово стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:

  • по защитникам Авдеевки два раза велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Марьинки враг ударил из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
  • вблизи Пищевика боевики применили минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование", – рассказали в ООС.

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ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео

По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

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Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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