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Ситуация в ООС: боевики усилили обстрелы, в ход пошло запрещенное вооружение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-08-07T07:12:00+03:00 Донбасс ВСУ понесли серьезные потери

За минувшие сутки, 6 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины. Четверо украинских военнослужащих погибли, еще один -получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Богдановки боевики ударили из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Два обстрела из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета российские наемники устроили у Павлополя. Дважды стрелковое оружие было применено вблизи Водяного. А у Лебединского велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза. Дважды из автоматических гранатометов и стрелкового оружия боевики ударили у Травневого. В районе Южного велся огонь из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также осудил атаку под Павлополем, заявив, что этот инцидент "направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом". С этой целью он призвал Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно скорее собраться для переговоров в "нормандском формате".

Как сообщил секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк, жертвами обстрела стали бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В этот момент боевики нанесли по ним удар из ручного противотанкового гранатомета.

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