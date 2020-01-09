Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери

9 января, 07:17

Враг снова применил запрещенное «Минском» оружие

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 8 января, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

Реклама

Еще четыре обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный велся огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. Неподалеку Новоалександровки боевики ударили из стрелкового оружия. У Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

В тренде
Громкое убийство в Каховке: в ГБР сделали заявление, а расследование передали в Херсон

Напомним, 7 января боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе два раза. Потерь в рядах ВСУ тогда не было.

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

Смотрите также в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие потери ВСУ ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной БекешкинойУкраина
Ужас и мрак: в Сети появились фото посленовогоднего Донецка
Ужас и мрак: в Сети появились фото посленовогоднего ДонецкаДонбасс
На Донбассе умер боец ВСУ
На Донбассе умер боец ВСУ "Гудвин": появились подробности и фотоДонбасс
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воинов
Потери ВСУ в декабре 2019: стало известно число погибших воиновУкраина
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика
"Это ад на Земле": освобожденный украинец рассказал о тюрьме боевиковУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...