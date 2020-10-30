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Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погибли два бойца ВСУ

30 октября, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Двое украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью

На Донбассе – снова обострение. Боевики снова нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.

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Как рассказали в пресс-центре ООС, за прошедшие сутки, 29 октября, оккупанты пять раз ударили по украинским позициям:

  • вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем;
  • в районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате этих обстрелов были ранены двое военных. Им уже оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в лечебные учреждения.

Уже с начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, боевики дважды открывали прицельный огонь по позициям неподалеку Водяного.

"К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – рассказали в ООС.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму.

Украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ранение ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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