Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погибли два бойца ВСУ

На Донбассе – снова обострение. Боевики снова нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.
Как рассказали в пресс-центре ООС, за прошедшие сутки, 29 октября, оккупанты пять раз ударили по украинским позициям:
- вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем;
- в районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
В результате этих обстрелов были ранены двое военных. Им уже оказали медицинскую помощь и оперативно доставили в лечебные учреждения.
Уже с начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, боевики дважды открывали прицельный огонь по позициям неподалеку Водяного.
"К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – рассказали в ООС.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.
Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму.
Украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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