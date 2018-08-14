Боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов, готовят к удары по позициям ВСУ – разведка

Сегодня, 14:15

Наемники тренируются выходить на линию разграничения и указанные районы сосредоточения

Фото: AFP
Фото: AFP

Пророссийские боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск повысило интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. Особое внимание уделяется достижению согласованности действий танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и подразделений разведки и логистического обеспечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские наемники увеличили количество занятий и тренировок по выдвижению подразделений на линию разграничения с последующим их выходом в определенные районы сосредоточения.

"В ночное время проводились тренировки артиллерийских и танковых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК (г. Донецк) и 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (г. Алчевск). Отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил", – отметили в Минобороны.

Напомним, 13 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения.

А 12 августа, боевики почти в два раза увеличили число обстрелов, но понесли ощутимые потери. Противник 57 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. 
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