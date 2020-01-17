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Боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе: погиб военнослужащий

17 января, 07:15

Враг снова применил запрещенное «Минском» оружие

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

За прошлые сутки, 16 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. ВСУ понесли серьезные потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил три обстрела:

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  • трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали девять обстрелов:

  • вблизи Майского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • два раза у Новотошковского велся огонь из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета – 10 мин;
  • неподалеку Мироновского оккупанты ударили из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов;
  • вблизи Луганского враг применил станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела и крупнокалиберный пулемет;
  • в районе Новозвановки стреляли из снайперской винтовки;
  • дважды у Орехово боевики ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм – 8 снарядов и 122 мм – 10 мин, миномета калибра 120 мм – 9 мин и 82-мм миномета – 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Зайцево велся огонь из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.

Напомним, 15 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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