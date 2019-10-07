Боевики устроили 25 обстрелов на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

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За прошлые сутки, 6 октября, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов. В частности, трижды вблизи Новотроицкого велся огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, дважды неподалеку Красногоровки боевики применили станковый противотанковый гранатомет, снайперское и стрелковое оружие. Два обстрела из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Павлополя, еще два – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки. Неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки стреляли из гранатометов различных систем, а вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Березовой враг ударил из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Пищевиков – из гранатометов различных систем. Неподалеку Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов. Трижды неподалеку Новолуганского боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной велся огонь из стрелкового оружия, а в районе Золотого-4 – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Луганского оккупанты ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Золотого – из станкового противотанкового гранатомета. В районе Зайцево и неподалеку Луганского стреляли из минометов калибра 82 мм, а вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один –получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 5 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

А 4 октября на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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