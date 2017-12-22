Боевики устроили массовые облавы в Донецке

В Петровском и Куйбышевском районах Донецка боевики с помощью мобильных блок-постов проводили фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

При это, как отметили в ИС, местным жителям объясняли, что "ловят прорвавшуюся украинскую ДРГ", почему-то якобы вооруженную огнеметами.

"Проводились проверки автотранспорта и личных вещей граждан, эпизодически – вплоть до проверки контактов и смс мобильных телефонов. На одном из таких блок-постов местный житель был избит боевиками только за замечание, что "диверсантов так не ловят", – рассказали в ИС.

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.