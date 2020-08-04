Боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь

Оккупанты продолжают каждый день нарушать режим тишины на передовой

Боевики не прекращают обстрелы. Уже с начала текущих суток враг два раза сорвал режим прекращения огня на передовой.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Начиная с ночи противник совершил два обстрела в сторону позиций украинской армии и оба раза из подствольных гранатометов.

Так, на Донецком направлении в 02:30 ночи противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески. На Луганском направлении после шести часов утра один выстрел раздался вблизи Майорска.

"Украинские воины в ответ на эти провокации огонь не открывали, полностью контролируя ситуацию. В то же время, строго соблюдая условия прекращения огня, Объединенные силы готовы адекватно действовать в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", – заявили военные.

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Отметим, что новое перемирие вступило в силу с 27 июля, но еще ни одного дня не было так, чтобы боевики не стреляли. В Украине официальные лица заявляют, что одиночные выстрелы это не срыв перемирия. Якобы боевики таким образом пытаются не столько нанести урон ВСУ, сколько спровоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы потом обвинить в срыве режима прекращения огня. У Зеленского просят терпения и напоминают, что ни одна война не прекращалась мгновенно.

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