Боевики устроили шесть обстрелов на Донбассе: где велся вражеский огонь

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 13 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил всего один обстрел:

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огонь из стрелкового оружия велся по украинским позициям рядом с Васильевкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять обстрелов:

неподалеку Зайцево и Луганского стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово велся огонь из 120-мм минометов – противник выпустил 20 мин, минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;

вблизи Новотошковского оккупанты ударили из минометов калибра 120 мм и 82мм – по 3 мины;

неподалеку Новолуганского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, стало известно, что потери кадровых российских военных, наемников из РФ и местных боевиков "Л/ДНР" на Донбассе с начала 2020 года составили 33 человека убитыми и ранеными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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