Боевики увеличили число обстрелов на Донбассе: двое военных получили ранения

Больше всего обстрелов было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 22 августа, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как сообщает штаб ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: трижды неподалеку Водяного, дважды вблизи Новотроицкого, трижды в районе Богдановки, вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого, дважды неподалеку Южного.

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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих ООС получили ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее украинская сторона уведомила специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.

Сообщалось, что за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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