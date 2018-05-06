Боевики в Донецке готовят провокацию на праздники – журналист

5 Мая 2018, 19:19

Планируется "покушение" на Захарченко

Боевики в Донецке готовят провокацию на праздники – журналист

Боевики готовят провокации на 9 и 11 мая в Донецке. Об этом на свой странице в Facebook сообщил украинский журналист Алексей Мацука.

"Есть важная информация: в Донецке готовится план по организации провокации на 9 или 11 мая (оба праздничные дни сейчас там), когда будут массовые гуляния", – написал он.

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По его информации, возможна провокация с применением оружия в толпе.

"Цель: победа во внутренней борьбе Захарченко-Ходаковский. Последнего обвинят "в организации теракта как бывшего СБУшника"", – отмечает журналист.

Напомним, сегодня во время рейда на Донбассе украинские военные задержали и взяли в плен пророссийского боевикаНа данный момент его передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Военнослужащие, которые участвовали в рейде, получат награды.

Напомним, не так давно в Черновицкой области задержали боевика террористической группировки "Восток" так называемой "ДНР". Задержали террориста в одном из населенных пунктов Буковины, куда он приехал к своей гражданской жене.

А в  областном центре Волыни сотрудники СБУ задержали 56-летнего члена "ДНР",который из-за отсутствия денег вернулся домой.
провокация, боевики
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