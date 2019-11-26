За прошлые сутки, 25 ноября, боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела. Вблизи Старогнатовки велся огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, у Марьинки – из стрелкового оружия.
Еще шесть обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды неподалеку Луганского оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого стреляли из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новолуганское и Зайцево оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 24 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.
Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:
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