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Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

26 ноября, 07:10

Оккупанты снова применили запрещенное оружие

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 25 ноября, боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела. Вблизи Старогнатовки велся огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, у Марьинки – из стрелкового оружия.

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Еще шесть обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды неподалеку Луганского оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого стреляли из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новолуганское и Зайцево оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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Напомним, 24 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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