Боевики "воспитывают" недовольных – избивают прикладами, вывозят в лесопосадки

Сегодня, 10:17

Жителям Шахтерска не понравилась ночная переброска бронетехники через город

Архивное фото
Архивное фото

Местные боевики и российские военные на Донбассе не церемонятся с местными жителями, которые высказывают свое недовольство их присутствием на востоке Украины.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в  Facebook.

ПО словам военного эксперта, в ночь на четверг, 16 августа, фиксировалась переброска бронетехники (не мене 10 танков танки и БМП) по трассе Н-21 (Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк) через Шахтёрск. В связи с чем днем 16 августа несколько жителей Шахтерска попытались высказать недовольство местным боевикам из-за сильного шума от передвижения бронетехники в ночное время.

За это они были избиты оккупантами – один гражданский получил удар по спине прикладом, ещё двоих вывезли за город и избили в лесопосадке, потом отпустили, сообщает координатор "Информсопротивления".

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков, они стягивают в Донецк пехоту и бронетехнику.

Ранее мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.
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Источник:

"Сегодня"

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