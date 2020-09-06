Боевики второй раз за день обстреляли украинские позиции, погиб военный

На Донбассе боевики второй раз за день обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вечером в воскресенье, 6 сентября, возле Причепиловки в Луганской области погиб украинский военный. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Реклама

"Вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки", – говорится в сообщении.

В результате обстрела военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил, как сообщают в штабе, "дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор", применив имеющиеся огневые средства.

Потери противника уточняются.

В тренде Прокурор Хмельницкой области умер от COVID

Реклама

Ранее сегодня, 6 сентября, мы сообщали, что на Донбассе после того, как главарь "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ, боевики нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций, в результате был ранен украинский военный.

В штабе ООС заявили, что вооруженные формирования РФ направленно идут на срыв договоренностей и сегодняшний обстрел доказывает, что они не хотят достичь мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама