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Боевики второй раз за день обстреляли украинские позиции, погиб военный

6 сентября, 20:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинские военные открыли ответный огонь

На Донбассе боевики второй раз за день обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вечером в воскресенье, 6 сентября, возле Причепиловки в Луганской области погиб украинский военный. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки", – говорится в сообщении.

В результате обстрела военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил, как сообщают в штабе, "дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор", применив имеющиеся огневые средства.

Потери противника уточняются.

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Ранее сегодня, 6 сентября, мы сообщали, что на Донбассе после того, как главарь "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения ВСУ, боевики нарушили режим прекращения огня и совершили прицельный обстрел украинских позиций, в результате был ранен украинский военный.

В штабе ООС заявили, что вооруженные формирования РФ направленно идут на срыв договоренностей и сегодняшний обстрел доказывает, что они не хотят достичь мира.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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