Боевики выкатили из укрытий десятки танков, "Грады" и тяжелую артиллерию – ООС

Сегодня, 15:19

Среди вооружения также гаубицы, минометы, боевые бронированные машины

Фото: facebook.commod.mil.rus
Фото: facebook.commod.mil.rus

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала выведение боевиками из укрытий значительного количества танков и крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 22 сентября было зафиксировано размещение вооруженными формированиями РФ с нарушением линии отвода 21 танка, шести реактивных систем залпового огня "Град", шести самоходных гаубиц "Гвоздика", 15 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 21 миномета, а также четырех боевых бронированных машин.

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Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Кроме того, Россия направила на Донбасс "Ураганы и подключила боевиков "Л/ДНР"к учениям "Восток-2018".

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность
боевики, укрытие, вооружение, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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