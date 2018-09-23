Боевики выкатили из укрытий десятки танков, "Грады" и тяжелую артиллерию – ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала выведение боевиками из укрытий значительного количества танков и крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 22 сентября было зафиксировано размещение вооруженными формированиями РФ с нарушением линии отвода 21 танка, шести реактивных систем залпового огня "Град", шести самоходных гаубиц "Гвоздика", 15 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 21 миномета, а также четырех боевых бронированных машин.

Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Кроме того, Россия направила на Донбасс "Ураганы и подключила боевиков "Л/ДНР"к учениям "Восток-2018".

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.