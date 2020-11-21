Боевики вызывают "военнообязанных" на сборы: что происходит в "Л/ДНР

Только недавно в так называемых ЛНР и ДНР прошли масштабные военные учения, как оккупанты начали призыв местного населения на военные сборы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Командование ВС РФ активизировало меры по поддержанию в готовности к применению соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск. На этой неделе оккупантами начато очередную кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами в период с 23 по 27 ноября.
С целью подготовки резервистов противником проведено уточнение мобилизационного резерва российско-оккупационных войск, организовано вручение "военнообязанным" призывных повесток и развернуты полевые лагеря на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщали новости "Сегодня", Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах. Украинская разведка узнала, что оккупанты намерены приравнять местных жителей к иностранным гражданам.
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