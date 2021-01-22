Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики заблокировали работу пяти КПВВ на Донбассе

22 января, 14:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Людей пропускают только на КПВВ "Станица Луганская"

На линии разграничения все КПВВ функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако сегодня, 22 января, боевики заблокировали дорожные коридоры у контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" — ежедневно. На КПВВ "Новотроицкое" людей пропускают дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

Ранее мы сообщали, что Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.

В тренде
Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)

Также напомним, в ноябре 2020 в Луганской области открыли новый КПВВ и сервисный центр в Счастье. Там граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить все административные и социальные услуги.

Реклама

Кроме того, на Донбассе оккупанты заблокировали проезд через пункт пропуска "Марьинка".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики КПВВ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия
В Мариуполе полиция застрелила директора рынка при задержании из-за порубки леса
В Мариуполе полиция застрелила директора рынка при задержании из-за порубки лесаДонбасс
Лавров назвал единственный способ урегулирования на Донбассе
Лавров назвал единственный способ урегулирования на ДонбассеПолитика
Прошли ад и остались в строю:
Прошли ад и остались в строю: "киборги" продолжают защищать УкраинуДонбасс
На Донбассе не утихают обстрелы: боевики применили гранатометы
На Донбассе не утихают обстрелы: боевики применили гранатометыДонбасс
Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)
Готовы к настоящей зиме? Где в пятницу ударят самые сильные морозы (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять