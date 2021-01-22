Боевики заблокировали работу пяти КПВВ на Донбассе

Людей пропускают только на КПВВ "Станица Луганская"

На линии разграничения все КПВВ функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако сегодня, 22 января, боевики заблокировали дорожные коридоры у контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская" — ежедневно. На КПВВ "Новотроицкое" людей пропускают дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

Ранее мы сообщали, что Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.

Также напомним, в ноябре 2020 в Луганской области открыли новый КПВВ и сервисный центр в Счастье. Там граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно оккупированных территорий смогут получить все административные и социальные услуги.

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Кроме того, на Донбассе оккупанты заблокировали проезд через пункт пропуска "Марьинка".

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