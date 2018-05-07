Боевики задержали наблюдателей ОБСЕ под Дебальцево

Вчера, 11:10

Представители "ДНР" потребовали досмотра машины ОБСЕ и задержали ее на полтора часа

Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

Вооруженные боевики ДНР недалеко от Дебальцево остановили машину Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы провести обыск прицепа и разрешили проехать лишь после того, как их требование было выполнено. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Инцидент произошел на автотрассе М-03 к северо-востоку от Донецка. Мотивировали свое требование боевики тем, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через полтора часа патрулю СММ разрешили проехать дальше.

Как сообщалось, мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлили до 31 марта 2019 года. 

Кроме того, мы писали о том, как боевики выдвинули ультиматум ОБСЕ на Донбассе и закрыли им доступ к некоторым районам оккупированных территорий. "На блокпосту, расположенном на автотрассе Н15 к востоку от Кременца, невооруженный член "ДНР" дважды сообщил наблюдателям о том, что им нельзя приближаться к блокпосту ближе, чем на 500 м с любого направления". Свои требования боевики обосновывали работами по разминированию.
обсе, боевики, наблюдатели, ДНР

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"Сегодня"

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