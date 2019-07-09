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Боевики зафиксировали собственные обстрелы по мирным жителям и позициям ВСУ под Марьинкой

9 июля, 11:47

За кадром можно услышать насколько неадекватной является поведение боевиков

Фото: Сегодня

Украинские военные зафиксировали обстрел позиции Объединенных сил вблизи Марьинки, который осуществлялся боевиками из жилых кварталов населенного пункта Александровка. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые защищают окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, представляемых как обстрелы ВС Украины для дискредитации наших подразделений ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за кадром можно услышать насколько неадекватной является поведение боевиков. Украинские защитники надеются, что эти кадры увидит прежде всего местное население, проживающее на временно оккупированных территориях, и сделает для себя выводы.

Материалы, подтверждающие военные преступления оккупационных войск, будут переданы в СЦКК, пообещали в пресс-службе.

Как сообщали "Сегодня", 8 июля боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также враг бил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако за такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами. 

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Тег Донбасс, боевики, украинские военные, ато, ООС

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